- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunța cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Bulgaria catre Grecia si Turcia, precum si retur catre Romania, in perioada 28 aprilie – 1 mai, ca se preconizeaza inregistrarea unor timpi de asteptare ridicati la punctele de…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca joi este prevazuta o greva generala, context in care vor fi perturbari ale circulatiei feroviare nationale (TGV, Ouigo), locale (TER, Intercites, Transilien)…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o avertizare de calatorie pentru Germania, unde urmeaza sa aiba loc greve pe mai multe aeroporturi. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Federala Germania ca luni,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Italia ca, in data de 8 martie, va avea loc o greva nationala care va afecta transportul public in comun (feroviar, metrou, autobuz etc.). Potrivit MAE, cetatenii romani pot solicita…

- Ministerul Afacerilor Externe a emis o atentionare de calatorie pentru Franta, unde grevele generale anuntate pentru 7 si 11 februarie ar putea duce la perturbari ale circulatiei feroviare, aeriene, in transportul public, dar si in ceea ce priveste cursele de feribot spre Marea Britanie si spre Insula…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca marti, 31 ianuarie 2023, este anuntata o greva generala, la nivel national, context in care sunt asteptate perturbari ale tuturor categoriilor de transport.Potrivit…