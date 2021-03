Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, s-a declarat mulțumit de cum se desfașoara campania de vaccinare anticovid la cele doua puncte funcționale amenajate de municipalitate. El a aratat in cadrul conferinței de presa saptamanale ca in 14 zile s-au vaccinat 1.003 persoane din care 703 la punctul de vaccinare…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, susține ca in oraș nu se inregistreaza probleme de genul celor de la Șcheia, unde oamenii se revolta din cauza spargerilor de case. Prezent in studioul Radio Top, primarul a declarat: „Sigur, talharii din astea marunte or mai fi, nu spun ca nu, dar probleme deosebite cum…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, la Radio Top, ca din cauza crizei sanitare, nici anul acesta, la fel ca-n 2020, nu va putea pastra tradiția imparțirii de sarmale, paine și apa pelerinilor veniți in iunie, de Sinziene, la hramul orașului. Primarul a afirmat: „Sunt convins ca nici in acest an…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat ca in cursul zilei de astazi a fost prezent la Piatra Neamț unde a avut discuții extrem de importante cu directorul general al Agenției de Dezvoltare Nord Est, Vasile Asandei și cu directorul Organismului Intermediar ADR Nord- Est, Cristian Zama, cu privire la…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat ca inca 15 autobuze mari vor intregi parcul de vehicule electrice de la TPL. Noile autobuze sunt licitate de Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației. Primarul a transmis ca astazi a discutat la București cu ministrul de resort Cseke Attila…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a apreciat drept constructive discuțiile purtate, astazi, la Palatul Victoria, cu premierul Florin Cițu și cu ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, pe tema acoperirii unor costuri suportate de administrațiile locale. In calitate de prim-vicepreședinte al Asociației Municipiilor…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat sosirea a 10 autobuze electrice mici, de 6 metri. Noile vehicule au fost cumparate cu fonduri europene și sint de culoare verde, la fel ca și cele electrice de mari dimensiuni. Astfel, TPL dispune, la ora actuala, de 40 de autobuze electrice, din care 25 mari și…