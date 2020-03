Stiri pe aceeasi tema

- Emma Metcalf a declarat ca nu și-a imaginat ca nunta ei poate deveni un adevarat focar de infecție. Virgil Musta, medicul care a vindecat 47 de oameni la Timisoara, face un ANUNT TERIBIL. Previziuni SUMBRE pentru Romania "Unii oameni ne acuza ca suntem iresponsabili, ne invinovațesc…

- Expertul chinez Zhang Wenhong, seful echipei de epidemiologi din Shanghai, a devenit o adevarata celebritate pe retelele de socializare din China dupa aparitia epidemiei de coronavirus. Doctorul a sustinut o videoconferinta cu expatii chinezi aflati in Germania. "Ar fi perfect normal daca virusul ar…

- Expertul chinez Zhang Wenhong, seful echipei de epidemiologi din Shanghai, spune ca noul coronavirus ar putea fi activ in Europa in urmatorii doi ani, in cadrul unei videoconferinte cu expatii chinezi aflati in Germania, noteaza South China Morning Post, anunța MEDIAFAX.Expertul chinez Zhang…

- Grupul aerian Lufthansa a anuntat joi ca va anula 7.100 de zboruri pana la finele lunii martie din cauza diminuarii cererii ca urmare a propagarii coronavirusului, relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres.Cea mai mare parte a anularilor vizeaza curse in Germania, spre nordul Italiei, alte…

- Datele lunare Eurostat arata ca industria Romaniei a avut in decembrie o cadere de 8,9% (cea mai mare din UE). Industria Germaniei s-a restrans cu 7,2%, cea a Slovaciei cu 7,1%, cea a Ungariei cu 3,7%, cea a Cehiei cu 3,4%, Polonia fiind singura tara aflata pe orbita Germaniei care a inregistrat…

- Un tanar roman care este asistent medical in Germania și care a ingrijit pacienți infestați cu coronavirus acolo s-a prezentat cu simptome ale noului virus la spital in Romania. Barbatul are 25 de ani și a venit in vizita la parinți inca din 7 februarie.Tanarul de 25 de ani a venit acasa in vacanța.…

- Rottaprint, cea mai mare tipografie flexografica producatoare de etichete autoadezive și ambalaje flexibile din Romania, anunța investiții de 4 milioane de euro pentru anul acesta. Compania a incheiat anul 2019 cu o cifra de afaceri de peste 23 milioane de euro, in creștere cu circa 7% fața de anul…

- Coronavirus devine o amenințare din ce in ce mai mare, pe masura ce se raspandește in tot mai multe țari. Inca nu s-a gasit o soluție, dar cercetatorii romani lucreaza la una. Profesorul doctor Virgil Paunescu, care este director al Institutului OncoGen din Timișoara, a explicat pentru Antena 3 ca institutul…