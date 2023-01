Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va fi mai calda decat in mod obisnuit la nivelul intregii tari, atat de Craciun cat si de Revelion, iar ninsorile vor fi prezente doar la altitudini de peste 1.800 de metri, a declarat, joi, pentru AGERPRES, Elena Mateescu, director general al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). „Vom…

- Daca jumatatea nordica a țarii este acaparata de iarna, in sud ploile fac legea. Meteorologii au emis duminica trei avertizari cod galben, semnaland vant si ploi in mai multe zone ale tarii, dar si ninsori la peste 1500 de metri altitudine in Carpatii Meridionali si Orientali, precum si in jumatatea…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o atentionare meteo Cod galben de vant puternic.Aceasta vizeaza cinci judete din Dobrogea si Oltenia si va fi valabila pe parcursul zilei de luni.Intre orele 5:00 si 18:00, vantul va prezenta intensificari in sudul Olteniei si in Dobrogea, unde…

- Meteorologii au emis duminica, 20 noiembrie, o avertizare cod galben pentru ploi valabila astazi, in 14 județe din Romania, inclusiv in București, incepand de la ora 10.00 și pana luni, 21 noiembrie, la ora 10.00. Conform ANM, va ploua in Oltenia, in cea mai mare parte a Munteniei, precum și in zonele…

- Cel mai frig va fi in nordul Transilvaniei si in Maramures, unde maximele nu vor mai trece de 17 grade Ceslius. In zonele de depresiune este posibil sa se formeze ceața.In Dobrogea și in Baragan, atmosfera este variabila, iar cerul se arata parțial noros. Temperatura maxima a zilei va ajunge la valoarea…

- Deficite de umiditate in sol se inregistreaza pe suprafețe extinse din Dobrogea, local in sudul și estul Moldovei, nordul, nord-estul, sudul și sud-estul Munteniei, seceta pedologica fiind moderata, puternica și izolat extrema, potrivit ANM. La data de 17 octombrie, aprovizionarea cu apa in stratul…

- Ziua de luni ne-aduce aceata dimineata, mai ales in zona Transilvaniei, dar treptat se insenineaza si vom avea cer curat in cea mai mare parte a tarii. Potrivit accuweather, la Iasi se vor inregistra astazi 17 grade, iar maine va fi si mai cald, respectiv 20 de grade Celsius. Doar in regiunile vestice…