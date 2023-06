Avertisment: Crește numărul tinerilor diagnosticați cu cancer colorectal și al pielii Numarul cancerelor detectate la tineri (25-29 de ani) nu a fost niciodata atat de mare. Este rezultatul evidențiat de un vast studiu american realizat la Universitatea din Washington. Potrivit acestui studiu cancerele colorectale și ale pielii sunt cele mai frecvente. Numarul cancerelor diagnosticate la tineri cu varste intre 25 și 29 de ani a crescut cu aproximativ 22% in 30 de ani, precizeaza acest studiu realizat in mai multe țari din America și Uniunea Europeana. Studiul arata in special o creștere a cancerelor colonului și pielii, dar și a cancerelor stomacului, pancreasului, ficatului și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit medicilor specialiști, cancerul de col uterin este frecvent asimptomatic sau simptomele pot sa apara cand boala se afla intr-un stadiu mult prea avansat. Acest tip de cancer este invizibil pentru pacient, dar el poate fi depistat prin teste și, prin urmare, poate fi tratat de medici. Exista…

- Cancerul ramane a doua cauza de deces in Uniunea Europeana, iar estimarile arata ca pana in anul 2035 numarul de imbolnaviri va creste cu 24%, astfel ca aceasta boala va deveni principala cauza de deces, transmite INSP.

- Un barbat cu cetatenie siriana, in varsta de 40 de ani, a fost impușcat mortal marti, la ora 11.50, intr-o parcare din Waldschluchtpfad, vestul Berlinului, chiar de catre copiii lui și prietenii acestora. Printre asasini s-ar afla și un adolescent roman, in varsta de 17 ani. Imediat dupa crima cei patru…

- Florin Chilian a dezvaluit ca s-a confruntat cu probleme de sanatate, iar medicii i-au pus un diagnostic extrem de dur, respectiv cancer. Din fericire, a fost vorba despre o eroare. Mai mult, Florin Chilian a fost diagnosticat greșit de trei medicii. Artistul a fost anunțat ca ar putea avea cancer și…

- Cercetatorii danezi au constat o creștere a riscului de apariție a schizofreniei in cazul persoanelor care consuma canabis. Schizofrenia este o boala psihica asociata cu un ansamblu de simptome: percepție alterata a realitații, activitate motorie redusa, memorie scazuta, scaderea capacitații de concentrare…

- Care sunt alimentele care ne imbatranesc. Alimentația joaca un rol deosebit de important atat in menținerea generala a sanatații organismului, cat și in pastrarea aspectului tanar și ferm al pielii. Nu e suficient sa ai grija de corpul tau, printr-o alimentație bogata in nutrienți, consum corect de…

- Sezonul estival se anunța unul extrem de dificil pentru transporturile aeriene. Jozsef Varadi, CEO Wizz Air, a declarat ca ”daca zborul face bani, zburam mai mult pe acele rute, daca ruta nu face bani, atunci reducem frecvența sau suspendam zborurile”. ”Nu cred ca industria va merge ca pe roate in aceasta…

- Cercetatorii de la Tufts University (SUA) au fost interesați de impactul obiceiurilor alimentare asupra riscului de diabet de tip 2. Pentru aceasta au studiat datele medicale primite din 184 de țari, timp de peste 20 de ani. Autorii studiului au descoperit trei obiceiuri alimentare greșite, care contribuie…