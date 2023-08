Avertisment 'cod galben și portocaliu' de inundații pe mai multe râuri din țară Județele Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacau și Vrancea sunt, pana dimineața la ora 06:00, sub incidența unei avertizari cod galben de inundații, informeaza Rador. De asemenea, pentru raurile din estul Moldovei și din Dobrogea este activ, pana la ora 9:00, un cod portocaliu. In plus, un alt cod galben de inundații vizeaza pana la pranz, la ora 12:00, bazine hidrografice din Maramureș, nordul Crișanei, Transilvania, Banat, nordul Munteniei și al Olteniei, Moldova și Dobrogea. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, duminica, pe autostrada A2 Bucuresti-Constanta, in judetul Calarasi pe tronsonul kilometric 64 – 125 se circula in conditii de ploaie torentiala cu acumulare de apa pe carosabil si vizibilitate redusa”, a nunta Centrul Infotrafic.Sursa…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri,o serie de avertizari nowcasting Cod galben si Cod portocaliu de averse si vijelie, valabile in zone din Moldova si Transilvania.Potrivit meteorologilor, in ora urmatoare, in localitati din judetele Bacau, Galati, Vrancea, Vaslui, Suceava,…

- Cea mai mare parte a tarii se afla sub avertizari cod portocaliu si galben de instabilitate atmosferica pana vineri dimineata, iar in sud si est este in continuare canicula, conform anuntului facut, joi, de meteorologi, relateaza News.ro. O avertizare cod galben este valabila in intervalul 6 iulie,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis joi o avertizare COD GALBEN și una COD PORTOCALIU de instabilitate atmosferica accentuata, valabile pentru majoritatea județelor din țara, inclusiv Bistrița-Nasaud. Potrivit meteorologilor, avertizarea COD GALBEN va intra in vigoare astazi incepand…

- Avertizarile meteo au fost actualizate de meteorologi. Ploile cuprind mai multe zone din țara, care se afla sub cod portocaliu incepand de joi și pana vineri, 7 iulie, la ora 12.00Avertizarea cod portocaliu, in vigoare de astazi, de la ora 14.00 și pana vineri, la ora 2.00, vizeaza zona de munte, sudul…

- Meteorologii au emis din nou avertizari de canicula, urmata de vreme severa! O avertizare cod portocaliu de ploi torențiale, vijelii și grindina de dimensiuni medii, fenomene care vor afecta jumatate de țara, va intra in vigoare la ora 14 și va fi valabila pana noaptea, la ora 2.00. In acest interval,…

- Cod Galben emis de hidrologi pentru bazinul superior al raului Argeș! ???????????????? ???????? ???????????????????????????? ???????? ????????̂???????????? ???????????? ???????? ???????? ???????????????????????? ????????????????????????????????????????????????❟ ????????̂????????̆ ????????????????????????????????̆!…

- Meteorologii anunta averse torentiale si instabilitate atmosferica temporar accentuata in mai multe judete, sambata. ANM a emis avertizari Cod galben si portocaliu.O avertizare Cod galben este in vigoare de la ora 10:00 pana la ora 23:00 In intervalul mentionat vor fi perioade cu instabilitate atmosferica…