Avertisment CERT-RO: Hackerii cer bani ca sa nu trimita filmulete intime cunoscutilor din agenda

Stiri pe aceeasi tema

- Atacatorii cibernetici solicita utilizatorilor de Internet recompense in valoare de aproximativ 1.000 de euro in criptomoneda, sub amenintarea ca vor trimite tuturor contactelor din agenda presupuse filmari ale victimei in ipostaze intime, avertizeaza specialistii Centrului National de Raspuns la…

- Atacatorii cibernetici folosesc, in plina alerta de coronavirus, identitatea vizuala a Organizatiei Mondiale a Sanatatii pentru campanii de phishing, avertizeaza expertii Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO)."Intr-o perioada in care lumea este alertata…

- Atacatorii cibernetici folosesc, in plina alerta de coronavirus, identitatea vizuala a Organizatiei Mondiale a Sanatatii pentru campanii de phishing, avertizeaza expertii Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO). "Intr-o perioada in care lumea este…

- Imaginea serviciilor de curierat a fost folosita in raspandirea e-mail-urilor cu atasamente malitioase, potrivit unei alerte a Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO)."Campaniile recente prin care se incearca raspandirea de malware via e-mail capata aproape…

- Atacatorii cibernetici au apelat, in ultimele zile, la imaginea si reputatia unor institutii publice sau companii private din Romania, pentru a transmite e-mail-uri cu continut malitios, avertizeaza specialistii Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO), intr-o…

- Alerta CERT-RO. Hackerii trimit emailuri cu virusi, semnate de institutii publice sau banci din Romania. CERT -RO (Centrul Național de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica), a emis luni seara o alerta prin care avertizeaza userii romani cu privire la o practica intalnita in ultima vreme in…

- Atacatorii cibernetici au apelat, in ultimele zile, la imaginea si reputatia unor institutii publice sau companii private din Romania, pentru a transmite e-mail-uri cu continut malitios, avertizeaza specialistii Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO), intr-o postare…

- Atacatorii cibernetici au apelat, in ultimele zile, la imaginea si reputatia unor institutii publice sau companii private din Romania, pentru a transmite e-mail-uri cu continut malitios, avertizeaza specialistii Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO), intr-o postare…