Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica CERT-RO atrage atenția asupra unei noi campanii de phishing care are ca ținta utilizatorii Facebook. Una dintre metodele preferate de atacatori in raspandirea conținutului malițios este aceea de a crea mesaje, e-mailuri sau chiar pagini false, care arata (din punct de vedere vizual) asemanator cu o