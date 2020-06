Stiri pe aceeasi tema

- Situatia sa continua sa se agraveze si in Republica Moldova, insa in ciuda numarului record de imbolnaviri, autoritatile vor sa renunte la restrictii pentru a relansa economia. Colega RRA, de la Radio Chisinau, Natalia Zaharescu, are detalii: Reporter: Cu 296 de persoane infectate in ultimele 24 de…

- Președintele Klaus Iohannis a criticat delasarea cetațenilor care nu au luat in serios masurile din starea de alerta și a avertizat ca daca va crește numarul de imbolnaviri va reinstaura starea de urgența . „Virusul este inca printre noi”, a amintit președintele, dupa cum arata Digi24 . „Cu cat conștientizam…

- Tataru anunta ca urmatoarele 14 zile sunt cele care vor decide urmatoarele masuri de relaxare sau nu, putandu-se ajunge la reintroducerea unor restrictii si chiar la starea de urgenta. De asemenea, ministrul a precizat ca se reuneste Comitetul National pentru Situatii de Urgenta pentru a evalua situatia…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat joi ca nu vor urma 3 zile fara reguli și restricții și ca executivul are un cadrul legal in vigoare pentru a lua masuri. „Daca situația se va inrautați atunci nu voi ezita sa declar din nou stare de urgența”, a declarat președintele.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, afirma ca va trebui sa invatam sa traim cu virusul si apreciaza ca cifrele in Romania arata ca situatia nu este foarte grava, avand sub 800 de decese la o populatie de 20 de milioane de locuitori. Arafat afirma ca, daca incepem socializarea…

- Situația calatoriilor in afara granițelor țarii este una delicata, anul acesta, considera secretarul de stat Raed Arafat. Acesta a declarat la TVR 1, in emisiunea ”Romania9”, ca nu s-a luat inca o decizie cu privire la relaxarea masurilor de trecere a frontierei in scop turistic. Arafat a declarat…

- Este oficial - autoritațiel intra pe fir și incep o ancheta la sange, dupa ce intreg județul Suceava a fost inchis. Dosarul imbolnavirilor și deceselor din Suceava a fost declinat de la Parchetul de pe langa Judecatoria Suceava, Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava, au declarat, pentru MEDIAFAX,…

- Numarul persoanelor izolate la domiciliu la nivelul județului Buzau a crescut la peste 2.000. Situația a fost prezentata astazi, oficial, de autoritațile locale. In schimb, cifra buzoienilor aflați in carantina se menține sub 60. Forțele de ordine verifica permanent daca persoanele pentru care s-a dispus…