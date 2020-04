Stiri pe aceeasi tema

- Braconajul speciilor pe cale de disparitie ar putea creste pe masura ce atentia guvernelor este indreptata catre gestionarea epidemiei de coronavirus si a masurilor de izolare, a avertizat miercuri ONG-ul Wildlife Justice Commission, relateaza AFP. "Exista o ingrijorare semnificativa ca braconajul ar…

- Pana duminica la pranz, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 11.036 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate...

- Organizația Mondiala a Sanatații trage un semnal de alarma cu privire la un obicei de care mulți oameni abuzeaza. Aceștia atrag atenția consumului unor bauturi care afecteaza sistemul imunitar și recomanda consumul cu masura. Alcoolul, un factor de risc in infectarea cu COVID-19 Organizația Mondiala…

- Ziarul Unirea De marți, DSP Alba și-a marit capacitatea de testare la 200 de teste pe zi: Numarul va crește treptat in perioada urmatoare Potrivit directorului DSP Alba, Alexandru Sinea, din cursul zilei de marți, laboratorul de la sediul DSP și-a marit capacitatea de testare la 200 de teste COVID-19…

- Crește semnificativ numarul firmelor din Buzau care iși suspenda activitatea și trimit angajații in șomaj tehnic. Nu mai puțin de 30 de angajatori din județ au sprijinul statului pentru plata șomajului tehnic in cazul a circa 900 de oameni. Cei mai mulți buzoieni trimiși acasa in aceasta perioada lucreaza…

- Crește numarul cazurilor de violența domestica in perioada de izolare și distanțare sociala, spune primarul Capitalei, Gabriela Firea, care anunța ca a fost deschis, miercuri, cel mai mare centru pentru victimele din București.Firea s spus ca centrul pentru victimele violenței domestice, amenajat…

- Exercitii eficiente ca sa nu te ingrasi acasa. Kinga Sebestyen arde 800 de calorii intr-o ora! Solutia este sa fim atenti la cat si ce anume mancam in aceasta perioada si sa facem sport acasa sau in curte, dupa caz. „O ora pe zi de miscare ne aduce multe beneficii. Alocati din timpul pe care l-ati petrece…

- Coronavirus in Romania. Medicul Monica Pop trage un semnal de alarma privind comportamentul romanilor din aceasta perioada și ofera cateva sfaturi menite sa ajute prevenția infectarii cu noul coronavirus.