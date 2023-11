Avertisment BNR: Rata anuală a inflaţiei este aşteptată să se mărească în debutul anului viitor „In sedinta de astazi, Consiliul de Administratie al BNR a analizat si aprobat Raportul asupra inflatiei, editia noiembrie 2023, document ce incorporeaza cele mai recente date si informatii disponibile. Prognoza actualizata reconfirma perspectiva continuarii scaderii ratei anuale a inflatiei de-a lungul urmatorilor doi ani, pe o traiectorie mai ridicata insa in 2024 decat cea previzionata anterior, dar usor mai joasa pe parcursul trimestrelor ulterioare. Astfel, rata anuala a inflatiei este asteptata sa se mareasca in debutul anului viitor - sub impactul majorarii si introducerii unor taxe si… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de astazi, 8 noiembrie 2023, a hotarat urmatoarele: mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7,00 la suta pe an; mentinerea ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare Lombard la 8,00 la suta pe an…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis, in sedinta de miercuri, sa mentina rata dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an, informeaza banca centrala printr-un comunicat.

- Rata anuala a inflatiei este asteptata sa creasca in debutul anului viitor, sub impactul majorarii si introducerii unor taxe si impozite, afirma Banca Nationala a Romaniei , intr-un comunicat. „In sedinta de astazi, Consiliul de Administratie al BNR a analizat si aprobat Raportul asupra inflatiei, editia…

- Rata anuala a inflatiei este asteptata sa creasca in debutul anului viitor, sub impactul majorarii si introducerii unor taxe si impozite, afirma Banca Nationala a Romaniei, intr-un comunicat. “In sedinta de astazi, Consiliul de Administratie al BNR a analizat si aprobat Raportul asupra inflatiei, editia…

- BNR spune ca majorarea si introducerea in debutul anului viitor a unor taxe si impozite indirecte va duce la o traiectorie mai ridicata a inflației. Se schimba valoarea banilor. Anunt oficial de la BNR Majorarea si introducerea in debutul anului viitor a unor taxe si impozite indirecte in scopul continuarii…

- Consiliul de administratie al BNR a decis pe 5 octombrie in unanimitate mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7%; totodata, a decis mentinerea ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8% si a ratei dobanzii aferente facilitatii de depozit la 6%. De asemenea,…

- Consiliul de administratie al BNR a decis pe 5 octombrie in unanimitate mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7%; totodata, a decis mentinerea ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8% si a ratei dobanzii aferente facilitatii de depozit la 6%. De asemenea,…

- ”Potrivit actualelor evaluari, rata anuala a inflatiei va continua sa scada pana la finele anului curent in linie cu cea mai recenta prognoza pe termen mediu (august 2023), in principal sub influenta efectelor de baza si a corectiilor descendente ale cotatiilor unor marfuri, precum si in conditiile…