Avertisment Biden: Statele Unite vor lansa o ripostă militară aliată, dacă Rusia atacă vreun stat membru NATO In cazul in care Rusia va ataca vreun stat membru al Aliantei Nord-Atlantice, Statele Unite vor lansa in mod direct o riposta militara aliata, avertizeaza presedintele SUA, Joseph Biden, care da adigurari ca obligatiile prevazute in Articolul 5 al Tratatului NATO vor fi respectate. „Daca ar invada tari membre NATO, el (n.red – Vladimir Putin) ar fi implicat, dar am fi si noi implicati. Singurul lucru de care sunt convins este: daca nu il oprim acum, isi va consolida pozitia. Daca nu actionam impotriva lui acum, prin sanctiuni semnificative, isi va consolida pozitia”, a declarat Joseph Biden la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

