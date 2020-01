Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) avertizeaza operatorii economici asupra unor activitati ilegale de control desfasurate de anumite persoane ce utilizeaza legitimatii asemanatoare cu cele oficiale, iar sub pretextul neregulilor depistate, solicita plata unor amenzi, transmite...

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a primit 540 de reclamatii anul acesta in urma sezonului de reduceri Black Friday, cu 32% mai putine decat anul trecut, cand au fost inregistrate 795 de sesizari, a declarat, luni, pentru AGERPRES, Paul Anghel, directorul general al autoritatii.…

- Comisarii din cadrul Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea Bucuresti-Ilfov au efectuat marti 30 de actiuni de control in Piata Delfinului, in urma carora au aplicat 36 de amenzi contraventionale in cuantum de 282.500 lei si 3 avertismente. Controalele efectuate au vizat respectarea…