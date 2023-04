Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii din noua tari, inclusiv Romania, se asteapta la fenomene meteo extreme in urmatoarele zile din cauza unui vortex polar care va aduce ninsori puternice, ploi si chiar viscol. Inca din aceasta noapte, vortexul polar va pune stapanire peste vestul, centrul, sudul si estul continentului. Potrivit…

- Florinela Georgescu, director in Administrația Naționala de Meteorologie a prezentat prognoza meteo pentru weekend. Astfel, sambata și duminica vom avea parte de temperaturi de pana la 21 de grade in anumite zone. Minimele termice in schimb se vor situa intre 11-12 grade. Vor fi prezente insa și ploile…

- Romania abia ce a scapat de gerul polar ca acum se va confrunta cu un nou fenomen meteo neobișnuit, o furtuna periculoasa. Așadar, cand ajunge furtuna Otto in Romania și ce fenomene meteo periculoase iși vor face apariția in țara noastra. Este alerta de la Administrația Naționala de Meteorologie. Furtuna…

- Avertisment ANM de ultima ora! Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, astazi, o noua avertizare de Cod galben de ninsori și viscol. Vremea rea revine in 14 județe din Romania. Ce regiuni vor fi afectate de ger.

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis o noua prognoza pentru perioada urmatoare. Din pacate, unele zone de pe teritoriul Romaniei sunt lovite crunt de fenomene meteo extreme și temperaturi de -20 de grade Celsius. Valul polar aduce ninsori și viscol puternic in special in…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un avertisment de ultim moment! Meteorologii anunța un val de aer polar peste Romania. Așadar, in țara noastra se vor inregistra temperaturi chiar și de -20 de grade Celsius. Iata ce termperaturi se vor inregistra atat ziua, cat și noaptea!

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni avertizari de Cod galben de fenomene cu intensificarea vantului, asociata cu ninsoare, valabile in cinci județe din țara pana la ora 23.00.Vor fi inregistrate in urmatoarele ore intensificari ale vantului care vor depași la rafala 90 km/h, asociate…

- Vremea se schimba brusc in Romania. Dupa ultimele zile, in care temperaturile au atins valori neașteptat de ridicate, specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța ninsori și intensificari de vant pentru mai multe regiuni de pe teritoriul țarii noastre. „In multe zone din țara…