- Meteorologii anunța ca de vineri dupa-amiaza pana sambata dimineața vor fi precipitații mixte, condiții de polei și intensificari ale vantului in mai multe zone din țara. INFORMARE METEOROLOGICA: de vineri 29 ianuarie, ora 18.00 pana sambata, 30 ianuarie, ora 10.00 Potrivit ANM, in intervalul menționat,…

- Meteorologii au transmis o informare de lapovița și ninsoare, dar și de polei, valabila de vineri seara pana sambata. Astfel, de vineri ora 18.00 pana sambata ora 10.00, vor fi precipitații mixte, polei și vant puternic, potrivit ANM. In intervalul menționat, vor fi precipitații predominant sub forma…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteorologica pentru intervalul de valabilitate: 29 ianuarie, ora 18:00 ndash; 30 ianuarie, ora 10:00, unde sunt vizate precipitatii mixte, polei, intensificari ale vantului. In intervalul mentionat, vor fi precipitatii predominant sub forma…

- Meteorologii au actualizat atenționarile de vreme in aceasta perioada. Va ninge abundent in sudul județului Alba, zona montana, dar și in alte regiuni ale țarii. De asemenea, vor fi condiții de polei și vor fi intensificari ale vantului. COD GALBEN: de duminica, 10 ianuarie, ora 18.00 pana luni, 11…

- Metorologii au emis un avertisment de vant puternic ce va fi valabil in toata țara. Informarea ANM va fi in vigoare pana joi, pe 31 decembrie. In toata țara vorm avea parte de vant puternic. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare care vizeaza intervalul 29 decembrie, ora 10:00 –…

ANM a emis o informare meteorologica valabila in toata țara in intervalul 26 decembrie, ora 10:00 – 28 decembrie, ora 10:00

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza romanii care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Spania, ca o alerta meteo Cod portocaliu de trei zile de ploi si vant puternic a fost emisa pentru comunitatea autonoma Andaluzia. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani…

- Administrația Naționala de Meteorologie informeaza ca pana miercuri, 9 decembrie, ora 10.00, vor fi ninsori, intensificari ale vantului și se va forma polei. In sud-estul țarii se vor semnala precipitații predominant sub forma de ploaie, iar pe alocuri vor fi depuneri de polei, cu o probabilitate mai…