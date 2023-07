Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturi ingrozitoare in Romania: Ce este Anticiclonul Cerberus, care aduce un val de canicula mortala. ANM, avertisment pentru romani Temperaturi ingrozitoare in Romania: Ce este Anticiclonul Cerberus, care aduce un val de canicula mortala. ANM, avertisment pentru romani In Romania urmeaza zile…

- Canicula in Romania: Valul intens de caldura abia incepe. Gabriela Bancila a avertizat ca acest val de caldura se poate retrage in urmatoarele doua saptamani, ceea ce ar duce la fluctuații de temperatura. Aceste fluctuații de temperatura pot fi insoțite de fenomene meteorologice violente, cum ar fi…

- Anticiclonul Cerberus este un val de caldura venit din deșertul Sahara. Acesta a ajuns și in Europa, repsectiv in Romania. Fenomenul meteorologic cauzeaza tempereturi de peste 40 de grade Celsius și un aer uscat, iar cele mai afectate țari sunt Turcia, Grecia, Italia, Spania și Portugalia. Zonele cu…

- VREMEA pe patru saptamani. Cand va fi canicula, cu temperaturi pana la 40 de grade și perioadele cu furtuni. Prognoza ANM Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a actualizat, marți, prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani, pana in 7 august. In continuare, vremea va fi mai calduroasa…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un nou anunț important in ultimele ore. Este alerta de canicula in toata țara. Astazi, in special in partea de sud si sud-est a țarii, valorile de temperaturi se vor situa frecvent intre 31 și 36 de grade Celsius.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un nou anunț meteorologic. De aceasta data specialiștii ANM au venit cu o informare de vreme pentru urmatoarele doua saptamani. Temperaturi maxime se vor situa in jurul valorii de 28 de grade Celsius, iar in unele zilele se aseteapta șanse destul…

- Prima luna calendaristica de vara este caracterizata, in general, printr-o alternanta a zilelor insorite si calduroase cu cele ploioase si reci, insa valorile termice vor urca deseori la peste 30 de grade Celsius, arata caracterizarea climatica a lunii iunie, publicata de Administratia Nationala de…

- Astazi vremea va fi in general inchisa, iar in sud-vestul și centrul țarii ploile vor avea si caracter de aversa, insotite de descarcari electrice, unde cantitatile de apa vor depasi 15 l/mp.Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța ca vremea continua sa fie inchisa in toate regiunile țarii.…