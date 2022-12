Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o perioada friguroasa, in Romania vine un val de aer cu temperaturi neobisnuit de calde pentru aceasta perioada. In zilele de Craciun, potrivit meteorologilor de la Administratia Nationala de Meteorologie, s-ar putea inregistra maxime de 14 – 15 grade Celsius. „Temperaturi maxime mai ridicate,…

- Ninsoarea, viscolul si ceata persistenta sunt principalele caracteristici climatice ale lunii decembrie, in timp ce valorile termice vor marca o scadere, in medie, cu 4-6 grade Celsius fata de ultima luna de toamna, conform datelor publicate de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).Meteorologii…

- Avertisment ANM! Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o noua avertizare de vreme rece pentru Romania. Iarna și-a facut simțita prezența inca de zilel trecute, dar acum vremea continua sa scada tot mai mult. Meteorologii au anunțat ce temperaturi se vor inregistra pana la Craciun in toata…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un avertisment de ultim moment! Meteorologii anunța in Romania ninsori puternice, dar și temperaturi la pragul inghețului. Iata ce temperaturi se vor inregistra in urmatoarea perioada, dar și cum va fi vremea in fiecare parte a țarii noastre!

- Administratia Nationala de Meteorologie vine cu vești bune pentru iubitorii de caldura, insa cu vești proaste pentru cei care iși doreau ca iarna sa vina mai repede. Meteorologii au anunțat ”Vara indiana” in Romania la inceputul lunii noiembrie, cand se vor inregistra temperaturi de peste 25 de grade…

- Vremea se schimba radical in țara noastra, iar Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut recent un anunț important. Meteorologii anunța ca in țara noastra vor fi temperaturi de vara in pragul iernii. Se vor inregistra chiar și temperaturi de 28 de grade Celsius. Iata care este prognoza meteo…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț de ultim moment! Meteorologii anunța temperaturi de 30 de grade Celsius, dar și zone unde vor fi furtuni. Prognoza meteo este valabila pentru ziua de maine, 29 septembrie 2022.