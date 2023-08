Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile ridicate și perioadele cu instabilitate atmosferica se vor face resimțite in mai multe zone ale țarii, conform celor mai recente avertizari transmise de Administrația Naționala de Meteorologie. Alerta de cod galben incepe sambata, de la ora 13:00, și se incheie duminica, la ora 10.00.…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis avertizari Cod galben de furtuni și vijelii, valabile luni. Prima avertizare meteo Cod galben intra in vigoare luni, la ora 21:00 și ramane valabila pana in aceasta noapte, la ora 03:00. Va fi instabilitate atmosferica local in Oltenia, Muntenia,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atentionare de cod galben de instabilitate atmosferica, pana luni seara, in majoritatea regiunilor tarii. Precipitatiile vor fi abudente si in unele locuri vor cumula 40 de litri pe metru patrat. Pana marti dimineata, fenomenele meteorologice se vor inregistra…

- Canicula și alerta de furtuna. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marți, atentionari Cod galben și portocaliu de canicula si disconfort termic ridicat, dar și de vijelii. In București, valul de caldura se menține.

- Avem Informare Meteorologica emisa de Administrația Naționala de Meteorologie care a intrat de azi, 10 iulie, in vigoare, fiind valabila pana in 14 iulie. Meteorologii anunța val de caldura, canicula și disconfort termic. Luni, valul de caldura și canicula a cuprins Banatul și Oltenia, iar in zilele…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica si o informare meteo de disconfort termic ridicat si canicula. Potrivit ANM, codul galben de instabilitate atmosferica este valabil in intervalul 3 iulie, ora 12 ndash; 3 iulie, ora 21. In Carpatii…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de vreme rea pentru mai multe zone ale țarii. Avertizarea este in vigoare astazi, intre orele 10:00 și 22:00. Potrivit meteorologilor, in intervalul menționat, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica in Carpații Orientali,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a revenit cu un nou avertisment pentru romani. In urma cu puțin timp a fost emis un cod galben de vreme severp și ploi torențiale, care vor afecta o mare parte din Romania. Iata județele care vor fi afectate de vreme instabila și chiar fenomene extreme,…