- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, luni, doua atenționari de vreme severa, dupa cum urmeaza: COD GALBEN Interval de valabilitate: 03 aprilie, ora 23 – 05 aprilie, ora 10 Fenomene vizate: cantitați insemnate de precipitații, ninsori și intensificari ale vantului, vreme deosebit de rece In…

- Tot județul Dambovița este sub COD GALBEN de FRIG, VANT și PLOI, in zona montana este COD PORTOCALIU de ninsori și viscol, aceste avertizari intra in vigoare din aceasta seara. Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua mesaje de avertizare meteorologica, astfel: AVERTIZARE METEOROLOGICA…

- COD GALBEN și COD PORTOCALIU in Alba și alte județe: Ninsori abundente și strat de zapada consistent Administrația Naționala de Meteorologie a emis duminica 26 februarie 2023 doua noi avertizari cod galben și cod portocaliu de ninsori abundente și strat de zapada consistent, pentru Alba și alte județe…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat cod portocaliu de ninsori și viscol in mai multe județe din țara. Vremea rea va incepe de vineri seara pana duminica seara in mai multe zone din țara. Iata care sunt in județele vizate!

- Ciclonul polar se intoarce in Romania. Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) au emis un COD GALBEN de ninsori și viscol ce vizeaza 14 județe din țara. Ce se va intampla in urmatoarele ore. Directorul ANM Elena Mateescu a anunțat prognoza meteo pentru saptamana 13-19 februarie.…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de ninsori și viscol, valabil pentru majoritatea teritoriului Romaniei. Veștile bune vin și pentru locuitorii din București, care se vor bucura de un strat de zapada de 8-10 cm.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de ninsori, viscol și ploi in aproape toate județele Romaniei. Conform atenționarii meteorologilor, temperaturile vor scadea drastic și se vor apropia de cele normale, astfel ca in anumite zone, precipitațiile se vor transforma in ninsoare.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți, o avertizare Cod portocaliu de precipitații abundente pentru județele Dambovița, Prahova, Buzau și Vrancea, pana miercuri seara, la ora 22.00. Avertizarea Cod galben este valabila in intervalul 10 ianuarie, ora 16.00 – 11 ianuarie, ora 22.00, …