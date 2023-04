Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o scadere accentuata a temperaturilor saptamana aceasta, vremea se incalzește dupa Florii, potrivit prognozei meteo pentru urmatoarele doua saptamani, transmisa de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Saptamana debuteaza in Maramures cu o racire semnificativa a vremii, astfel ca mediile…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un nou anunț meteorologic. Este risc mare de avalanșa in mai multe masive montane. Meteorologii trag un semnal de alarma și anunța zonele in care vremea a inceput sa se inrautațeasca.

- Sunt informații actualizate cu privire la vremea din intervalul imediat urmator. Meteorologii anunța in ce zone ale țarii vantul va avea intensificari puternice, dar și unde va fi viscol. Astfel, Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marți, o avertizare COD GALBEN de vant, pentru intervalul…

- Doua atentionari meteorologice Cod portocaliu si Cod galben de vant puternic au intrat in vigoare sambata dimineata, fiind valabile pana duminica seara, anunța Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). In zonele montane inalte, vantul va bate cu peste 100 km/h.

- Anunț ANM de ultim moment! Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca temperaturile cresc și vor fi mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada. Meteorologii susțin ca vom avea temperaturi de primavara și va veni un val de aer cald in mi multe județe din țara.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un avertisment de ultim moment! Meteorologii anunța un val de aer polar peste Romania. Așadar, in țara noastra se vor inregistra temperaturi chiar și de -20 de grade Celsius. Iata ce termperaturi se vor inregistra atat ziua, cat și noaptea!

- Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pe intreg teritoriul Romaniei, in ultima saptamana din luna ianuarie, iar ulterior, pana pe data de 20 februarie, se vor apropia de cele normale perioadei, potrivit prognozei pe patru saptamani, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un avertisment de ultim moment! Meteorologii anunța vreme de iarna și de primavara in Romania. In unele zone ale țarii vor existe ninsori și viscol, iar in alte zone va fi cald. Iata ce anunț a facut Elena Mateescu, director ANM!