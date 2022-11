Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se va schimba radical in Romania! In weekend sunt așteptate ploi slabe sau burnița in majoritatea regiunilor, arata noua avertizare meteo de la ANM.Joi, 10 noiembrie, conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vremea va fi calda pentru aceasta data, iar pe parcursul zilei, in general…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un avertisment de ultima ora! Specialiștii au emis un nou cod galben de ceața și vizibilitate redusa. In unele județe din țara este ceața care determina scaderea vizibilitații sub 200 metri și izolat sub 50 metri. Codul galben este valabil pana la…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un avertisment de ultima ora! Vremea se schimba radical in Romania, astfel ca se va raci considerabil, cu toate ca recent s-au anunțat temperaturi ridicate. Meteorologii au emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, mai exact vremea in…

- ANM anunța cand se racește vremea in Romania: Prognoza meteo pe regiuni pana in 6 noiembrie Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza de vreme pe doua saptamani pentru toate regiunile din Romania. Meteorologii anunța ca vremea va fi calduroasa pana pe 2 noiembrie, cu temperaturi peste…

- Octombrie este cea mai stabila luna de toamna, vremea mentinandu-se insorita pe parcursul mai multor zile, chiar daca noptile vor deveni tot mai reci si in majoritatea zonelor tarii va aparea fenomenul de bruma, se arata in caracterizarea climatica a lunii in curs, publicata de Administratia Nationala…

- Recent, Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un avertisment de ultim moment. Meteorologii anunța cod galben de ploi torențiale, care va fi valabil pana miercuri seara. Iata care sunt județele vizate!

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut recent un avertisment de vreme rea. Meteorologii au anunțat in Romania un cod galben și portocaliu de ploi valabil in 17 judete. Codul de vreme rea este valabil de astazi de la ora 12:00 și pana joi dimineata la ora 10:00.

- Maramureșul va avea parte in orele care urmeaza de ploi abundente, conform avertizarilor emise de catre Administrația Naționala de Meteorologie. O parte a județului se afla sub incidența unui cod galben de ploi valabil pana maine, ora 10.00, in timp ce o alta parte a județului este vizata de un cod…