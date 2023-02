Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anunțat cod galben de vijelii in Romania. Ce județe sunt vizate de avertizarea facuta de specialiști, dar și pana cand. Lista cu zonele afectate de vremea rea.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a transmis o noua avertizare de cod galben și portocaliu de vant puternic și viscol in Romania, care a fost prelungit și pentru zilele urmatoare. Daca inițial era vorba despre cateva zone, acum sunt vizate nu mai puțin de 22 de județe.

- Avertisment ANM de ultima ora! Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, astazi, o noua avertizare de Cod galben de ninsori și viscol. Vremea rea revine in 14 județe din Romania. Ce regiuni vor fi afectate de ger.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, o informare meteo de ninsori moderate si intensificari ale vantului pentru cea mai mare parte a tarii si o atentionare Cod galben de ninsori insemnate cantitativ si viscol la munte, in 26 de judete.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a venit cu un nou avertisment! Meteorologii au emis un cod galben de polei și bunița pentru mai multe județe și zeci de localitați din Romania. Atenționarea ii vizeaza mai ales pe șoferi.

- Meteorologii de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța o schimbare brusca a vremii in urmatoarele ore. A nins viscolit in peste zece județe din țara. Pana sambata, 17 decembrie, se afla in vigoare un COD GALBEN de ploi insemnate cantitativ. La finalul weekend-ului, temperaturile vor…

- Meteorologii au emis o atentionare Cod galben de ploi abundente, pana sambata la pranz, in 17 judete din Banat, Crisana, Maramures, nord-vestul Olteniei si din zona de munte. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de ploi insemnate cantitativ, valabila de vineri,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a revenit cu un avertisment care vizeaza mai multe județe din Romania. Așadar, meteorologii au emis un cod galben de vant puternic, valabil pentru mai multe zone ale țarii. Iata care sunt acestea.