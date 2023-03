Stiri pe aceeasi tema

- Avertisment ANM de ultima ora! Administrația Naționala de Meteorologie a emis o noua avertizarare de Cod galben, in urma cu puțin timp. Specialiștii au semnalat intensificari ale vantului care vor depași la rafala 55...60 km/h. Care sunt zonele vizate de acest anunț și cat este valabil.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua noi avertizari meteo. Este vorba despre Cod portocaliu de inundații ce vizeaza cinci județe ale Romaniei și Cod galben de inundații ce vizeaza alte 16 duete din țara. Ce spun specialiștii, și care sunt zonele vizate de acest anunț.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anunțat cod galben de vijelii in Romania. Ce județe sunt vizate de avertizarea facuta de specialiști, dar și pana cand. Lista cu zonele afectate de vremea rea.

- Avertisment ANM de ultima ora! Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, astazi, o noua avertizare de Cod galben de ninsori și viscol. Vremea rea revine in 14 județe din Romania. Ce regiuni vor fi afectate de ger.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a venit cu un nou avertisment! Meteorologii au emis un cod galben de polei și bunița pentru mai multe județe și zeci de localitați din Romania. Atenționarea ii vizeaza mai ales pe șoferi.

- Cu toții ne bucuram de vreme frumoasa dupa Revelion, pentru ca temperaturile sunt mai ridicate decat in mod normal pentru aceasta perioada. Cu toate astea, Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anunțat cod galben de ceața și polei in mai multe județe din Romania. Ce zone din țara sunt vizate,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a transmis un avertisment, mai ales pentru cei care se deplaseaza cu mașinile. A fost emis un nou cod galben de polei, care se aplica pentru mai multe județe ale țarii.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, cu puțin timp in urma, un nou avertisment important. Daca in primele doua zile de Craciun am avut zile insorite, cu valori termice in termometre de pana la 14 grade Celsius, iata ca nici astazi temperaturile nu vor scadea. Insa, in aceasta dimineața…