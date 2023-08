Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au facut un anunț de ultim moment! In urma cu puțin timp a fost emisa o avertizare de vreme urata. Mai exact, a fost anunțat un cod galben de furtuni și vijelii in mai multe zone din țara. Lista localitaților afectate de vremea instabila.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un nou avertisment de ultima ora. Specialiștii au actualizat prognoza meteo și au precizat ca acest val de aer tropical va aduce furtuni și averse torențiale in mai multe zone din Romania.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de COD GALBEN de instabilitate atmosferica pentru mai multe teritorii din țara. Alerta intra in vigoare miercuri, 12 iulie, la ora 15:00, și va expira joi, 13 iulie, la ora 06:00. Cu ce fenomene ne vom confrunta in urmatoarele ore. COD…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, in cursul zilei de sambata, o noua avertizare Cod portocaliu de ploi torentiale de pana la 50 de l/mp si furtuni in mai multe judete din Romania. Ce zone ale Romaniei sunt afectate de anunțul meteorologilor.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un COD PORTOCALIU de ploi și furtuni pentru mai multe teritorii din țara noastra. Zilele viitoare vor fi marcate de fenomene meteorologice specifice instabilitații atmosferice. Afla in randurile de mai jos ce alerte meteo sunt in vigoare in momentul…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, in cursul zilei de joi, o noua avertizare Cod galben de vant puternic, vijelii, furtuni, ploi torentiale si grindina in mai multe judete din Romania. Și asta nu este tot. Țara noastra este vizata și de o avertizare showcasting Cod portocaliu, valabila…