Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un avertisment de ultim moment! Meteorologii au anunțat ca va fi cea mai friguroasa noapte din aceasta iarna, iar temperaturile vor fi la pragul inghețului. Iata ce temperaturi vor inregistra termometrele, dar și in ce zone ale Romaniei va fi cel…

- Frig puternic peste Romania timp de o saptamana. Se vor inregistra și temperaturi și de minus 20 de grade Frig și ger cu temperaturi extreme de pana la minus 20 de grade, timp de o saptamana. Practic, un val de frig a ajuns in Romaniei și se va menține in urmatoarele cinci zile, a informat, duminica,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un avertisment de ultim moment! Meteorologii anunța un val de aer polar peste Romania. Așadar, in țara noastra se vor inregistra temperaturi chiar și de -20 de grade Celsius. Iata ce termperaturi se vor inregistra atat ziua, cat și noaptea!

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un avertisment de ultim moment! Meteorologii au emis un cod galben de vijelii și viscol. Mai multe județe din Romania sunt vizate de aceasta alerta meteo, care este valabila de astazi, 16 ianuarie, de la ora 17:00 și pana maine, 17 ianuarie, la ora…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un avertisment de ultim moment! Meteorologii anunța vreme de iarna și de primavara in Romania. In unele zone ale țarii vor existe ninsori și viscol, iar in alte zone va fi cald. Iata ce anunț a facut Elena Mateescu, director ANM!

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, cu puțin timp in urma, un avertisment important! Daca de Craciun am avut zile insorite, cu valori termice in termometre de pana la 14 grade Celsius, iata ca de acum meteorologii anunța schimbari. Incepand de maine, termometrele vor arata cu 10 grade…

- Ninsoarea, viscolul si ceata persistenta sunt principalele caracteristici climatice ale lunii decembrie, in timp ce valorile termice vor marca o scadere, in medie, cu 4 – 6 grade Celsius fata de ultima luna de toamna, conform datelor publicate de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Meteorologii…

- Avertisment ANM! Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o noua avertizare de vreme rece pentru Romania. Iarna și-a facut simțita prezența inca de zilel trecute, dar acum vremea continua sa scada tot mai mult. Meteorologii au anunțat ce temperaturi se vor inregistra pana la Craciun in toata…