Stiri pe aceeasi tema

- Weekendul se incheie cu o noua alerta meteo ANM. Meteorologii au emis cod galben in mai multe județe din Romania. Ce se intampla cu vremea in urmatoarele ore și care sunt zonele vizate. Alerta meteo ANM Duminica seara, specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis noi atenționari…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un avertisment de ultim moment. Meteorologii au transmis ca revine frigul in Romania, dupa ce in ultima perioada am avut parte de vreme frumoasa, dar cu ploi in majoritatea țarii. Iata cum va fi vremea in urmatoarele patru saptamani!

- Administrația Naționala de Meteorologie a facut un anunț de ulrim moment! Specialiștii ANM au actualizat prognoza meteo, in urma cu puțin timp, și au precizat ca maine, 27 martie 2023, vom avea parte, din nou, de Cod galben de intensificari ale vantului. Sunt vizate 27 de jduete din țara.

- Avertisment ANM de ultim moment! Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au emis o noua avertizarare de Cod galben, in urma cu puțin timp. Meteorologii au semnalat intensificari ale vantului in mai multe județe din țara.

- Avertisment ANM de ultima ora! Administrația Naționala de Meteorologie a emis o noua avertizarare de Cod galben, in urma cu puțin timp. Specialiștii au semnalat intensificari ale vantului care vor depași la rafala 55...60 km/h. Care sunt zonele vizate de acest anunț și cat este valabil.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un nou anunț meteorologic. Este risc mare de avalanșa in mai multe masive montane. Meteorologii trag un semnal de alarma și anunța zonele in care vremea a inceput sa se inrautațeasca.

- Avertisment ANM de ultima ora! Vremea este instabila in aproape toata țara. Chiar daca se mai arata și soarele, avem parte de vant ce sufla cu putere. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anunțat Cod Galben de vijelii in Romania. Ce județe sunt vizate de anunțul facut de meteorologi, dar…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a transmis o noua avertizare de cod galben și portocaliu de vant puternic și viscol in Romania, care a fost prelungit și pentru zilele urmatoare. Daca inițial era vorba despre cateva zone, acum sunt vizate nu mai puțin de 22 de județe.