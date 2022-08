Stiri pe aceeasi tema

- Romania este inca in cod roșu de temperaturi extreme, dar de aici și pana la anunțurile de ultim moment despre vremea rea a mai fost doar un pas. Recent, Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat cum o sa fie vremea zilele urmatoare. Meteorologii anunța un val de aer rece in Romania.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis marți 3 atenționari Cod galben: de canicula in cea mai mare parte a țarii și de ploi torențiale, dar și 2 alerte Cod portocaliu. Primul anunța un val de caldura in 5 județe din vestul țarii, cel de-al doilea furtuni puternice in 14 județe. Prima…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța temperaturi extrem de ridicate in zilele ce urmeaza in aproape toata Romania. Gradele in termometre vor ajunge pana la 38 la umbra. Se anunța cod portocaliu de canicula. Care sunt județele vizate.

- Romania se va confrunta cu un val de caldura african. Temperaturile cresc considerabil in țara noastra. Anunțul a fost facut de Administrația Naționala de Meteorologie. Meteorologii trag un semnal de alarma cu privire la canicula, mai ales pentru ca temperaturile vor ajunge și la 34 de grade in perioada…

- Vremea se schimba radical la noi in țara! Administrația Naționala de Meteorologie a facut recent un anunț de ultim moment! Se anunța cod galben de fenomene extreme: furtuni cu grindina și ceața. Care sunt județele vizate de vremea rea.

- Vremea se schimba radical la noi in țara! Administrația Naționala de Meteorologie a facut recent un anunț de ultim moment! Se anunța cod galben și portocaliu de fenomene extreme. Care sunt județele afectate.

- Vremea se schimba radical la noi in țara! Administrația Naționala de Meteorologie a facut recent o avertizare de ultim moment! Se anunța cod galben de ploi abundente, grindina și vijelii. Ce județe vor fi vizate.

- Vremea se schimba radical la noi in țara! Administrația Naționala de Meteorologie a facut recent un anunț de ultim moment! Se anunța cod galben de ploi torențiale, grindina și vijelii. Ce județe vor fi vizate.