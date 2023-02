Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un avertisment de ultim moment! Meteorologii au anunțat cod galben și portocaliu de vant puternic și ceața, care va fi insoțit de burnița și se va forma chiar și polei. De asemenea, meteorologii au mai anunțat și un cod galben de ninsori și viscol…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un avertisment de ultim moment! Meteorologii au anunțat un weekend cu ger. Iata ce temperaturi vor inregistra termometrele in acest weekend, in fiecare parte a Romaniei!

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un avertisment de ultim moment! Meteorologii au anunțat ca va fi cea mai friguroasa noapte din aceasta iarna, iar temperaturile vor fi la pragul inghețului. Iata ce temperaturi vor inregistra termometrele, dar și in ce zone ale Romaniei va fi cel…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un avertisment de ultim moment! Meteorologii anunța un val de aer polar peste Romania. Așadar, in țara noastra se vor inregistra temperaturi chiar și de -20 de grade Celsius. Iata ce termperaturi se vor inregistra atat ziua, cat și noaptea!

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț de ultim moment! Meteorologii au emis trei coduri de vreme rea, astfel ca au anunțat un cod roșu, un cod galben și un cod portocaliu de ninsori, viscol, vijelii și precipitații abundente. Iata care sunt județele din țara vizate de atenționarea…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un avertisment de ultim moment! Meteorologii au emis un cod galben de vijelii și viscol. Mai multe județe din Romania sunt vizate de aceasta alerta meteo, care este valabila de astazi, 16 ianuarie, de la ora 17:00 și pana maine, 17 ianuarie, la ora…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un avertisment de ultim moment! Meteorologii anunța vreme de iarna și de primavara in Romania. In unele zone ale țarii vor existe ninsori și viscol, iar in alte zone va fi cald. Iata ce anunț a facut Elena Mateescu, director ANM!

- Administrația Naționala de Meterologie (ANM) a facut un avertisment de ultim moment! Meteorologii au anunțat cod galben de ceața și vant. Avertizarea meteo cuprinde mai multe județe din Romania, iar aceasta avertizare este valabila pana astazi la ora 23:00. Iata in ce județe va fi ceața și vant!