- Meteorologii au emis avertizari cod portocaliu de viscol puternic in zona montana inalta și cod galben care vizeaza intensificari ale vantului in toata tara, viscol si ninsori moderate cantitativ la munte, ninsori viscolite in Maramures si Transilvania, valabile in perioada 22 decembrie, ora 18:00 –…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un avertisment meteo de ultima ora. Specialiștii au semnalat polei, burnita si ghetus pentru mai multe județe din țara. Iata zonele afectate de anunțul specialiștilor ANM zilele urmatoare!

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un avertisment meteo de ultima ora. Specialiștii au semnalat polei, burnita si ghetus pentru mai multe județe din țara. Iata zonele afectate de anunțul specialiștilor ANM!

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț de ultima ora despre vreme. Specialiștii au emis Cod galben de ceata in mai multe județe din țara. Iata lista zonelor afectate de anunțul specialiștilor ANM!

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț de ultima ora despre vreme. Specialiștii au actualizat prognoza meteo și au precizat ca in urmatoarele zile ne putem aștepta la lapovita, zapada si vreme rece in mai multe județe din țara. Iata ce a prognozat Elena Mateescu, direct ANM,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț de ultima ora. Specialiștii au anunțat Cod roșu de inundații in mai multe județe din țara. Iata zonele afectate de anunțul specialiștilor!

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, in urma cu puțin timp, un nou anunț de ultim moment despre vreme. Specialiștii au precizat atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic, valabile pentru zeci de localitati din șase judete. Iata ce zone sunt afectate!

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, in urma cu puțin timp, un nou anunț de ultim moment despre vreme. Specialiștii au precizat doua avertizari meteo Cod galben de vijelii, ninsori și viscol, care vizeaza 37 de județe ale țarii. Iata cum va fi vremea in perioada urmatoare in țara!