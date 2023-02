Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis noi avertizari cod galben de ninsoare și viscol pentru mai multe județe. In plus, in vigoare este și un anunț de temperaturi negative pentru toata țara. ANM a explicat ca vremea intra intr-un proces semnificativ de racire.

- Romania trece de cateva zile prin discrepanțe meteorologice. Miercuri, Capitala a inregistrat cea mai calduroasa zi din ultimii 22 de ani in luna ianuarie și in același timp 11 județe au fost vizate de o atenționare meteo Cod portocaliu de viscol, anunța Administratia Nationala de Meteorologie. In alte…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a venit, in aceasta dimineați, cu un anunț de ultima ora. A fost emisa o alerta de vreme severa imediata in Romania, in care sunt vizate mai multe județele ale țarii.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a transmis un avertisment, mai ales pentru cei care se deplaseaza cu mașinile. A fost emis un nou cod galben de polei, care se aplica pentru mai multe județe ale țarii.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, cu puțin timp in urma, un nou avertisment important. Daca in primele doua zile de Craciun am avut zile insorite, cu valori termice in termometre de pana la 14 grade Celsius, iata ca nici astazi temperaturile nu vor scadea. Insa, in aceasta dimineața…

- COD : GALBENValabil de la : 06-12-2022 ora 23:00 pana la : 07-12-2022 ora 2:00In zona : Județul Bacau: zona de munte;Județul Botosani;Județul Suceava;Județul Neamt: zona de munte;Se vor semnala : temporar precipitații mixte, care vor depune polei.

- COD : GALBENValabil de la : 06-12-2022 ora 23:00 pana la : 07-12-2022 ora 2:00In zona : Județul Bacau: zona de munte;Județul Botosani;Județul Suceava;Județul Neamt: zona de munte;Se vor semnala : temporar precipitații mixte, care vor depune polei.

- Administrația Naționala de Meterologie (ANM) a facut un avertisment de ultim moment! Meteorologii au anunțat cod galben de ceața și vant. Avertizarea meteo cuprinde mai multe județe din Romania, iar aceasta avertizare este valabila pana astazi la ora 23:00. Iata in ce județe va fi ceața și vant!