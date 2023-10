Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un avertisment de ultim moment! Meteorologii au emis un cod portocaliu de ploi torențiale. Avertizarea meteo este valabila pentru mai multe zone din Romania. Iata ce in județe din țara noastra va ploua, dar și pana cand este valabil codul portocaliu!

- In urma cu puțin timp, Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un nou anunț important! Specialiștii au emis, miercuri, un avertisment de vreme extrema ce vizeaza 11 județe din țara noastra. Romania intra rapid sub cod galben de ploi. Care sunt zonele vizate de anunțul meteorologilor.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț de ultim moment! In urma cu puțin timp a fost emisa o avertizare de vreme urata. Mai exact, a fost anunțat un galben de furtuni și vijelii in mai multe regiuni din Romania.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un nou avertisment de ultima ora. Specialiștii au actualizat prognoza meteo și au precizat ca acest val de aer tropical va aduce furtuni și averse torențiale in mai multe zone din Romania.

- Meteorologii au emis un nou avertisment. De data aceasta, specialiștii in meteorologie au transmis ca s-a inregistrat un fenomen meteo straniu in Romania pentru luna august. ANM cere oamenilor sa fie prudenți! A fost activat codul galben. Iata mai jos, in articol, datele. In cursul dimineții de duminica,…

- Zonele montaje din Romania sunt vizate de o avertizare meteo de cod portocaliu de vijelii, in timp ce aproape tot restul țarii, fara zona de sud-est, se afla sub alerta meteo cod galben de ploi torențiale, anunța Administrația Naționala de Meteorologie, duminica, 30 iulie. Avertizarea cod portocaliu…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de COD GALBEN de instabilitate atmosferica pentru mai multe teritorii din țara. Alerta intra in vigoare miercuri, 12 iulie, la ora 15:00, și va expira joi, 13 iulie, la ora 06:00. Cu ce fenomene ne vom confrunta in urmatoarele ore. COD…

- Meteorologii au revenit cu o atenționare pentru aceasta saptamana. Urmeaza cinci zile de canicula in Romania, care va fi resimțita in majoritatea zonelor din țara. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat temperaturi care vor depași 35-37 de grade Celsius, in majoritatea regiunilor.