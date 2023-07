Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis un cod roșu de ploi torențiale, descarcari electrice și vijelii in mai multe orașe din Romania, inclusiv in București. Dupa temperaturi chiar și de 30 de grade Celsius, vremea se va schimba radical in doar cateva minute. Iata lista orașelor afectate de atenționare.

- La ora la care scriem acest material, ANM a emis deja o noua avertizare de cod galben, valabil pana la ora 19:00, in cel puțin unul din județele din țara. Tot astazi, in prognoza pentru urmatoarea perioada este dat și un avertisment de vreme extrema de la ANM.

- Meteorologii au revenit cu un nou avertisment de vreme rea. Dupa canciula din aceste zile a fost emis cod galben și un cod portocaliu de furtuna și ploi torențiale. In urmatoarele zile, aproape tot teritoriul Romaniei va ramane sub atenționare de vreme severa. Iata care sunt județele afectate.

- Meteorologii au emis avertizari de tipul cod portocaliu și cod galben de averse, vijelii și intensificari ale vantului. Acestea sunt valabile in jumatate de Romania.Codul portocaliu va intra in vigoare duminica, la ora 14.00, și va fi valabil pana luni, la ora 23.00. CITESTE SI Putin a pierdut…

- Meteorologii au emis avertizari meteorologice cod roșu, potrocaliu și galben pentru județele din jumatatea vestica a țarii, inclusiv Cluj. Sunt anunțate ploi torențiale, dar și caderigrindina.

- Avertizari cod galben și portocaliu de vreme rea, emise sambata de meteorologi: ploi, grindina și vant puternic. HARTA Meteorologii au emis sambata doua coduri de vreme rea, valabile in mai multe județe ale țarii. Este vorba despre un cod portocaliu și de unul galben. Cod galben: Interval de valabilitate:…

- Un nou ciclon format in Mediterana ameninta mai multe zone din Europa, printre care si Romania. In același timp noua alerta meteo anunța descarcari electrice, grindina de dimensiuni mici. Mai sunt anunțate și averse care local vor acumula intre 15 și 20 l/mp, precum și intensificari ale vantului. Vreme…

- Meteorologii vin cu noi vești proaste pentru romani. Zilele de primavara cu cer senin și valori ridicate in termometre inca se lasa ateptate la noi in țara. ANM a emis un avertisment de vreme rea, un val de aer polar lovește anumite regiuni, aducand ploi, vijelii, lapovița și ninsori. Unde va ninge…