Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, marți, o informare meteo care anunța ninsori și intensificari ale vantului in Muntenia, Dobrogea, Moldova și la munte, dar și o avertizare Cod galben de viscol pentru București și opt județe, informeaza Mediafax.

- Meteorologii au emis, duminica, mai multe avertizari de vant puternic. Pana luni dimineata, in Banat si in zona Carpatilor Occidentali si Meridionali va fi cod galben, iar la altitudini mari va fi cod portocaliu. Luni, in intreaga tara vor fi rafale de vant puternic.

- Meteorologii au emis, joi dimineata, mai multe avertizari Cod galben, care anunta ceața, ninsori și intensificari ale vantului in opt județe. In zonele montane inalte rafalele de vant ajung la 70 de...

- Meteorologii au emis, sambata, Cod galben de ceața și ghețuș in opt județe ale țarii. Conform meteorologilor, pana la ora 10:00 in zona joasa a județelor Salaj, Alba, Satu Mare și Sibiu și in...

- Meteorologii au emis, luni seara, o avertizare nowcasting de cod portocaliu de ninsoare și viscol pentru zona montana. De asemenea, in 12 județe din vestul, centrul și nordul țarii se anunța vant puternic. ANM a emis avertizare cod galben de intensificari ale vantului in zona de munte și regiunile vestice…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, avertizari Cod galben de intensificari ale vantului și ceața in 12 județe. In zona de munte a judetelor Gorj și Valcea se anunța rafale de 100 - 120 km/h. The post Alerta de vreme severa imediata, inclusiv in vestul țarii. ANM anunța Cod…

- Meteorologii au emis, joi, noi avertizari nowcasting Cod galben de ceata, valabila pe raza a sapte judete, in urmatoarele trei ore. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora...

- Cea mai mare parte a tarii este vizata de o informare meteo de ploi, ninsori si vant puternic incepand de vineri dupa-amiaza pana sambata seara, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Potrivit meteorologilor, in intervalul 20 noiembrie, ora 12:00 - 21 noiembrie, ora 17:00, aria…