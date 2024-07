Multe dintre legumele și fructele de pe tarabe sunt pline de pesticide. Cele mai contaminate legume provenite de la agricultorii din tara noastra sunt rosiile. Nici legumele care vin din afara țarii nu sunt ferite de pesticide, spun inspectorii de la Autoritatea Naționala Fitosanitara (ANF). In interiorul mai multor fructe si legume precum portocalele, capsunile, […] The post Avertisment ANF: roșii, vinete și verdețuri pline de pesticide, pe tarabele producatorilor appeared first on Puterea.ro .