Avertisment al specialiştilor: Comunitatea de gaming este vizată în ultimul timp de multiple tentative de fraudă online ”Comunitatea de gaming este vizata in ultimul timp de multiple tentative de frauda online. Atacatorii copiaza identitatea vizuala a unor platforme de gaming cu reputatie, cum ar fi Steam, creeaza pagini de tip phishing care arata similar cu cele legitime si le plaseaza pe domenii cu denumiri apropiate de original”, au transmis, miercuri, specialistii DNSC. Acestia publica o lista cu astfel de site-uri frauduloase, unele dintre ele inca disponibile online: steamcommunityxino.[]top (disponibil) steamconmunityn[.]com (indisponibil) steamcommunulty[.]com (indisponibil) steamcannunity[.]com (indisponibil) … Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC) anunta, miercuri, ca exista multiple tentative de frauda online in ultima perioada care vizeaza comunitatea de gaming, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Multiple tentative de frauda online sunt derulate, in aceasta perioada, de catre hackeri care copiaza identitatea vizuala a unor platforme populare de gaming, atentioneaza expertii Dispeceratului National de Securitate Cibernetica (DNSC), intr-o postare pe pagina oficiala de Facebook. ‘Comunitatea de…

- „Comunitatea de gaming este vizata in ultimul timp de multiple tentative de frauda online. Atacatorii copiaza identitatea vizuala a unor platforme de gaming cu reputație, cum ar fi Steam, creeaza pagini de tip phishing care arata similar cu cele legitime și le plaseaza pe domenii cu denumiri apropiate…

- Una dintre cele mai des folosite incidente de securitate cibernetica de tip frauda este tentativa de frauda pe platformele de vanzari online. Polițiștii va recomanda: – „Cea mai buna oferta de pe piața” nu este intotdeauna chiar cea mai buna oferta de pe piața; – Evitati operatorii economici care nu…

- Incendiile și valurile de caldura care fac ravagii in Europa și in alte parți ale lumii arata ca omenirea se confrunta cu „o sinucidere colectiva”, a avertizat secretarul general al ONU, in timp ce guvernele din intreaga lume se chinuie sa protejeze oamenii de impactul caldurii extreme, scrie The Guardian.…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat miercuri Uniunea Europeana sa se pregateasca pentru „intreruperea completa” a gazelor din Rusia, transmite dpa, citata de Agerpres. Sefa executivului european a declarat ca Comisia intentioneaza sa anunte planuri de urgenta la nivelul UE,…

- Directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, recomanda consumatorilor sa respecte o serie de reguli in perioadele caniculare, pentru a preveni efectele negative asupra sanatatii. Conducerea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC)…

- Alimentația este foarte importanta pentru buna funcționare a organismului uman, atat pentru adulți, insa in special pentru copii, mai ales atunci cand sunt in creștere. Un studiu recent a aratat care sunt cele mai nocive alimente pentru cei mici. Cum sunt afectați copiii de alimentele procesate Un nou…