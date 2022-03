Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Bancii Mondiale, David Malpass, a discutat cu administratorul Agentiei Americane de Ajutor International (USAID), Samantha Power, despre probleme urgente ale momentului si a apreciat ca invazia rusa a Ucrainei agraveaza problemele legate de aprovizionarea cu alimente si preturile, cei…

- Parlamentul Lituaniei, stat membru NATO, a cerut in unanimitate, printr-un vot dat joi, crearea unei zone de interdictie aeriana deasupra Ucrainei, pentru a preveni noi victime civile in masa, transmite DPA. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut crearea unei zone de excludere aeriana deasupra…

- Fostul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko, in prezent membru al Parlamentului de la Kiev, a fost fotografiat de jurnaliști pe strazile din Kiev, cu arma in mana. Petro Poroșenko a fost președintele Ucrainei in perioada 2014-2019. Pe 24 februarie, in prima zi in care Rusia a invadat Ucraina, fostul…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat ca a existat o concluzie la reuniunea informala de la Bruxelles a Consiliului European pe tema ultimelor evolutii privind situatia de securitate de la granitele Ucrainei si anume unitatea. „Suntem uniti, ramanem uniti, stim ce avem de facut si orice se va intampla…

- Ucraina a anuntat, marti, destructurarea unui grup care ar fi actionat la ordinele Moscovei si care pregatea atacuri armate pentru a “destabiliza” regiuni ale tarii, relateaza AFP. “Organizatorii bandei pregateau o serie de atacuri armate impotriva infrastructurilor”, a declarat intr-un comunicat Serviciul…

- Vantul puternic, care in noaptea de vineri spre sambata a suflat cu viteze de 145-150 de kilometri pe ora, a provocat pagube la telegondola Carp, care urca de la Cota 1400 la Cota 2000 din Masivul Bucegi, relateaza News.ro. La Cota 2000 rafalele de vant au provocat pagube materiale: cablul instalatiei…