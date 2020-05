Avertisment al OMS: Majoritatea populatiei mondiale ramane expusa infectarii cu noul coronavirus

Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat luni ca majoritatea populatiei mondiale ramane susceptibila infectarii cu noul coronavirus, iar in regiunile cele mai afectate cel mult 20% din oameni au dezvoltat o anumita imunitate, procent care in general este sub 10%,

- ''OMS intelege deplin dorinta unor tari de a-si relua activitatile. Tocmai pentru ca dorim o recuperare mondiala cat mai rapida posibil, indemnam statele sa fie prudente'' cu masurile de relaxare, a declarat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. ''Cei care avanseaza prea rapid (cu…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a avertizat, luni, ca majoritatea populatiei mondiale ramane susceptibila infectarii cu noul coronavirus. In regiunile cele mai afectate cel mult 20% din oameni au dezvoltat o anumita imunitate, procent care in general este sub 10%. ”OMS intelege deplin dorinta unor…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a transmis miercuri ca "regreta" decizia presedintelui american Donald Trump de a suspenda finantarea organizatiei, pe care a acuzat-o ca a gestionat prost pandemia de coronavirus, scrie AFP, potrivit news.ro."Regretam decizia presedintelui Statelor Unite…

- Directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a cerut miercuri ca pandemia de COVID-19 sa nu fie "politizata", dupa ce marti presedintele american Donald Trump a acuzat agentia ONU ca este prea apropiata de China si a gestionat prost epidemia, relateaza AFP…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat ca Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a esuat in modul de a gestiona pandemia cu noul coronavirus, acuzand totodata organizatia ca este ''foarte China-centrica'', relateaza marti dpa. Liderul de la Casa Alba s-a facut astfel,…

- Președintele Statelui Unite ale Americii, Donald Trump, a acuzat Uniunea Europeana ca a avut un rol in raspandirea cazurilor de coronavirus in Statele Unite, deoarece nu a luat masurile necesare la timp.Liderul de la Casa Alba a reiterat ca, la inceputul crizei, Statele Unite au impus restrictii…