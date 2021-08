Stiri pe aceeasi tema

- In lumea politicii energetice germane, istoria se repeta. Cu doar cateva saptamani inainte de alegerile germane cruciale, cancelarul Angela Merkel, ignorand protestele puternice din Europa de Est, incheie acordul cu Rusia pentru gazoductul Nord Stream 2, care va consolida influența lui Vladimir Putin…

- UPDATE – Aproape 70 de persoane si-au pierdut viata in state din vestul Europei si cateva sute sunt date disparute din cauza ploilor abundente si a inundatiilor. Peste Ocean, in schimb, incendiile de vegetatie au provocat pagube insemnate in Statele Unite si Canada. In Germania situatia este grava in…

- Turismul internațional va stagna in acest an, ceea ce va provoca pierderi de pana la 2.400 de miliarde de dolari, arata un studiu publicat miercuri de ONU. Potrivit raportului, sectorul nu isi va reveni complet pana in 2023, relateaza Reuters . Conform acestui raport, elaborat de Conferinta ONU pentru…

- Cel puțin 212 de țari și teritorii au administrat pana in prezent peste 2 miliarde de doze de vaccin impotriva SARS-CoV-2, la un an și jumatate dupa ce primul caz de COVID-19 a fost raportat in China. Mai multe tipuri de vaccinuri au fost dezvoltate intr-o viteza record, in mare parte datorita anilor…

- In cel mult 12 ani, pe piețele din Europa, China și Statele Unite, electricele vor fi vandute mai bine decat mașinile "tradiționale" pe benzina și motorina, susțin analiștii de la Ernst & Young. In plus, specialiștii afirma ca, pana in 2045, vanzarile de mașini "non-electrice" vor reprezenta mai puțin…

- Președintele Klaus Iohannis participa luni, la Summitul Alianței Nord-Atlantice, organizat la Cartierul General al NATO din Bruxelles, informeaza Administrația prezidențiala.”În cadrul reuniunii la nivel înalt, liderii aliați vor decide asupra liniilor prioritare pe care se va…

- Presedintele american Joe Biden a parasit miercuri dimineata Statele Unite, indreptandu-se spre Marea Britanie, prima etapa a turneului sau european si unde va participa la un summit G7, inaintea unei prime si foarte asteptate intrevederi cu omologul sau rus Vladimir Putin, la Geneva, relateaza AFP.…

- Un atac din aceasta saptamana impotriva fabricilor din SUA ale companiei braziliene de ambalare a carnii JBS a fost al treilea atac cibernetic de tip ransomware de cand Biden a fost investit in functie in ianuarie. JBS a informat Casa Alba ca atacul ar proveni de la un grup infractional din Rusia. Casa…