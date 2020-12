Avertisment al medicilor, în plină pandemie: Legătura dintre mâncarea de sărbători și sistemul imunitar In luna decembrie, deseori alimentația este marcata de excese culinare. Astfel, de la o alimentație monotona pe care mulți o au inainte de Craciun, in special cei care țin post, se ajunge la excese de sarbatori, care cauzeaza dezechilibre la nivelul intestinului ce perturba microbiomul intestinal. Porcul ia locul postului. Ce impact au mancarurile grele asupra stomacului ia locul postului. Ce impact au mancarurile grele asupra stomacului Romanii au o alimentație diferita in luna decembrie: incep prin a ține post și nu au o alimentație diversificata, ci mananca cu preponderența produse de panificație, alimente bogate in grasimi nesanatoase și zahar, ca… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

