Presedintele Asociatiei Medicilor de Familie Bucuresti-Ilfov, Sandra Alexiu, spune ca situația vaccinului antigripal a devenit „de nesuportat” și apreciaza ca lucrurile „se agraveaza”. Probleme par sa fie chiar in Capitala, unde medicii au primit in primele tranșe mult sub numarul de doze solicitat, anunța MEDIAFAX.

