Ministerul Apararii din Marea Britanie avertizeaza ca ultimele informații din teren contrazic poziția oficiala a Kremlinului, care anunța o reducere a trupelor din zona Kiev. Potrivit acestor informații, trupele rusești sunt bine ancorate in regiunea Kiev și in urmatoarele zile sunt așteptate batalii grele, in special in suburbiile capitalei Ucrainei. In plus, sunt așteptate batalii […]