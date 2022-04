Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a caștigat batalia Kievului, iar forțele rusești iși incheie retragerea, dar nu in mod ordonat, spune Institutul pentru Studiul Razboiului (SUA) in ultima evaluare a desfașurarii invaziei, publicata in noaptea de duminica spre luni. Forțele ucrainene continua sa curețe regiunea Kiev de trupele…

- Mai mult de 100.000 de persoane inca mai trebuie evacuate din orașul ucrainean asediat Mariupol. Este declarația facuta sambata, la televiziunea naționala, de vicepremierul ucrainean Iryna Vereshchuk, potrivit Reuters, citat de Hotnews . Ea a afirmat ca civilii care incearca sa paraseasca portul Mariupol,…

- Forțele ruse se pregatesc sa atace Kievul in zilele urmatoare, potrivit unei analize realizate de Institutul pentru Studiul Razboiului. Potrivit analizei, rușii stabilesc condițiile pentru un atac care ar putea avea loc in urmatoarele 24-96 de ore. Grupul de analiza militara din SUA considera ca „forțele…

- O unitate de artilerie aparținand de forțele ucrainene a tras in forțele rusești din nordul capitalei Kiev, duminica (6 martie). Un soldat ucrainean neidentificat și-a exprimat hotararea de a respinge invazia Rusiei asupra țarii sale, spunand: „Noi ne aparam copiii”. In timp ce inaintarea Rusiei din…

- Moscova recruteaza sirieni pentru a lupta in Ucraina, in timp ce invazia Rusiei este pe cale sa se extinda si mai mult in orase, potrivit unor oficiali americani citați de Wall Street Journal. Publicația scrie ca Rusia, care opereaza in interiorul Siriei din 2015, a recrutat in ultimele zile luptatori…

- Rușii s-au lovit de o rezistența mai determinata decat se așteptau, dar fac eforturi sa ajunga spre Kiev, ținta lor principala, spun analiștii Institutului pentru Studiul Razboiului, citați de BBC.Experții militari de la Institutul pentru Studiul Razboiului, din SUA, au oferit ultima analiza a campaniei…

- Secretarul de Stat american Antony Blinken efectueaza marti o vizita in Ucraina, pentru a afisa astfel sustinerea Kievului de catre Statele Unite, pe fondul unor temeri cu privire la o invazie a Rusiei, anunta intr-un comunicat Departamentul de Stat, relateaza AFP.