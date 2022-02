Stiri pe aceeasi tema

- Directoratul National de Securitate Cibernetica avertizeaza, joi, ca, pentru a creste sansele de succes ale unui atac, infractorii cibernetici se folosesc de multe ori de context. Odata cu debutul conflictului militar in Ucraina, atacatorii vor exploata aceasta noua tema de interes international. „Atentie…

- ”Pentru a creste sansele de succes ale unui atac, infractorii cibernetici se folosesc de multe ori de context, de subiectele zilei care atrag audienta. In debutul pandemiei, am observat folosirea abundenta a subiectului Coronavirus in tentativele de frauda, iar acum, odata cu inceputul oficial al conflictului…

- Mai mulți utilizatori din Romania au inceput sa primeasca mesaje cu un link prin care erau anunțați ca au fost selectați pentru un job sau sa investeasca pentru caștiguri rapide. Experții de la Directoratul National de Securitate Cibernetica, citați de Agerpres , au tras miercuri un semnal de alarma…

- Directoratul National de Securitate Cibernetica atrage atentia, marti, asupra unei noi tentative de frauda care se deruleaza prin WhatsApp, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Klaus Iohannis a participat, vineri seara, la o teleconferința cu liderii UE NATO, condusa de Joe Biden, pe tema crizei din Ucraina și tensiunilor uriașe cu Rusia din aceste momente. La final, șeful statului a transmis ca situația de securitate continua sa fie critica. ”Apel de coordonare important…

- Dispeceratul National de Securitate Cibernetica (DNSC) avertizeaza in legatura cu o serie de atacuri informatice care se folosesc de identitatea vizuala a Companiei Nationale Posta Romana, utilizatorii fiind anuntati prin SMS sau prin e-mail despre faptul ca urmeaza sa primeasca un colet, iar pentru…

- Mesaje-capcana in mediul online. Atenție ce link-uri deschideți dupa ce primiți mesaje pe rețele social media Au revenit atacurile cu link-uri malițioase care se propaga prin intermediul mesajelor pe rețelele social media, a atenționat Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC). Este vorba…

- Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC) a prezentat principalele tipuri de frauda online din Romania. Este vorba despre oferte false și despre solicitarea unor taxe in schimbul unor caștiguri fictive. Tipuri de tentativa de frauda online au fost descoperite de urmaritorii Directoratului…