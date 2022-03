Stiri pe aceeasi tema

- Perturbari ale semnalului GPS, folosit in navigatia aeriana, s-au intensificat dupa invazia Ucrainei de catre Rusia si afecteaza inclusiv zone relativ indepartate de razboi, precum Marea Mediterana sau Finlanda, avertizeaza autoritatile europene, relateaza AFP.

- Agentia Europeana a Securitatii Aeriene (AESA) avertizeaza vineri, intr-un buletin informativ privind securitatea, postat pe site, cu privire la acest fenomen, cauzat fie de ”bruiajul” semnalului satelitar de pozitionare, fie de ”uzurparea” acestuia. Amploarea acestor anomalii difera in functie de situatie,…

- Administratia Putin a cerut, sambata seara, Uniunii Europene si Aliantei Nord-Atlantice sa nu mai furnizeze armament Ucrainei, informeaza agentia de presa RIA Novosti, citata de Reuters si de cotidianul Le Figaro. UPDATE 1 Fondul Monetar International (FMI) a avertizat sambata cu privire la un „impact…

- Intr-un moment ”in care lumea se confrunta deja cu un nivel fara precedent de foamete, este deosebit de tragic sa vedem foamea aparand (intr-o tara) care a fost de multa vreme granarul Europei”, a declarat directorul PAM, David Beasley, relateaza AFP, citat de Agerpres.„Gloantele si bombele din Ucraina…

- Rusia avertizeaza țarile care ajuta Ucraina cu arme: „Vor fi responsabili pentru consecințele acestor acțiuni” Rusia avertizeaza țarile care ajuta Ucraina cu arme: „Vor fi responsabili pentru consecințele acestor acțiuni” Intr-o declarație facuta in cursul zilei de luni, 28 februarie, Serghei Lavrov,…

- Finlanda a luat o decizie istorica in razboiul Rusia – Ucraina. Țara nealiniata, insa membra a Uniunii Europene, Finlanda a anunțat ca a decis sa trimita arme și muniție vecinilor noștri ucraineni, ca urmare a invadarii Ucrainei de catre Rusia. Anunțul a fost facut de sefa guvernului de la Helsinki,…

- Cel putin 40 de militari si aproximativ zece civili au fost ucisi, joi, in invazia ruse a Ucrainei, declara presei Oleksii Arestovici, un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza AFP. ”Stiu ca peste 40 de militari ucraineni au fost ucisi, iar alte cateva zeci au fost raniti…

- „Razboiul” declansat de Rusia in Ucraina, care „nu are niciun sens”, „trebuie sa inceteze acum”, a cerut secretarul general al ONU, Antonio Guterres, dupa o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate, relateaza AFP, conform AGERPRES. „Presedinte Putin, in numele umanitatii, retrageti-va trupele…