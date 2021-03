Stiri pe aceeasi tema

- Tarile bogate ale Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) au blocat cererea formulata de peste 80 de tari - sarace sau in curs de dezvoltare - pentru a renunta la drepturile de brevet asupra formulelor vaccinurilor, intr-un efort de a stimula productia pentru tarile sarace.

- Majoritatea deceselor la nivel global provocate de COVID-19 s-au produs in tari cu o rata ridicata a obezitatii, nivelurile de mortalitate din cauza coronavirusului fiind de 10 ori mai mari in cazul natiunilor unde cel putin 50% dintre adulti sunt supraponderali, sunt concluziile unui studiu global,…

- Numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus inregistrate la nivel global este din nou in crestere dupa sase saptamani consecutive de scadere, a afirmat luni directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), potrivit DPA, anunța Agerpres. ''Este dezamagitor, dar nu surprinzator'', a declarat…

- Numarul de cazuri de Covid-19 este din nou in creștere, la nivel global. Mai multe țari europene se pregatesc pentru valul trei al pandemiei. Cehia revine la lockdown, iar Franța se pregatește de o decizie similara. Crește iar numarul cazurilor de Covid-19 la nivel mondial. Asta dupa o perioada destul…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat luni un program adresat celor 92 de tari cele mai sarace ale lumii referitor la vaccinarea anti covid: cei care sufera efecte adverse grave sa poata fi compensați, relateaza EFE.

- Numarul deceselor provocate de coronavirus la nivel mondial a atins pragul de 2 milioane. In aceste condiții, directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat vineri la o conferința de presa la Geneva ca este de dorit ca toate tarile care au inceput…

- Comisia de urgenta a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) nu este de acord cu utilizarea certificatelor de vaccinare ca o conditie pentru accesul strainilor in unele tari, transmite AFP. In recomandarile formulate pentru organizatia cu sediul la Geneva, comisia arata ca deocamdata „exista prea multe…

- Aproximativ 28 milioane de doze de vaccinuri anti-COVID-19 au fost administrate in 46 de tari ale lumii, in 36 de zile, insa campaniile de imunizare sunt facute in principal de țarile bogate, a declarat miercuri directorul pentru urgente sanitare din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Michael…