AVERTISMENT! A apărut metoda “Accidentul”, varianta COVID-19! Poliția Cluj a transmis astazi ca in doar doua zile au fost sesizați de persoane din Gherla ca au fost contactate telefonic de necunoscuți, care le-au solicitat sume de bani. „In fapt, prin intermediul unor apeluri telefonice, persoanelor li se solicitau diferite sume de bani, in urma depistarii positive cu virusul Covid-19 și internarii in […] Sursa articolului: AVERTISMENT! Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol: infomures.ro

