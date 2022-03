Organizatia umanitara Salvati Copiii avertizeaza ca atacurile asupra spitalelor si scolilor din Ucraina pun in pericol iminent aproximativ sase milioane de copii. Un copil ucrainean din cinci a fost nevoit sa-si paraseasca tara natala pentru a se refugia din calea razboiului, iar cei care au ramas in zonele de conflict se confrunta cu lipsa alimentelor, a apei potabile si a asistentei medicale, transmite organizația citata de Agerpres. Totodata, 489 de scoli si 43 de spitale din Ucraina au fost avariate sau distruse pana in prezent, a precizat organizatia. Cel putin 59 de copii au fost deja ucisi…