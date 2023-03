Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite acuza Rusia ca vrea sa destabilizeze situatia din Republica Moldova pentru a rasturna guvernarea pro-europeana de la Chisinau. Casa Alba a anuntat ca va coopera cu autoritatile moldovene pentru a dejuca planurile Rusiei.

- Purtatorul de cuvant al Consiliului de Securitate Nationala de la Casa Alba, John Kirby, a acuzat vineri Rusia ca incearca sa destabilizeze Republica Moldova, inclusiv prin proteste, cu scopul de a instala un guvern mai favorabil cauzei sale, relateaza presa internationala, informeaza News.ro.Desi…

- Statele Unite vor oferi 300 de milioane de dolari Republicii Moldova pentru asistența in sectorul energetic și va impartași informații cu Chișinaul in contextul acțiunilor de destabilizare intreprinse de Rusia impotriva sa, a anunțat vineri Casa Alba.

- Administratia presedintelui american Joe Biden va oferi Republicii Moldova 300 de milioane de dolari ca asistenta in sectorul energetic si va impartasi informatii cu aceasta tara pe care Rusia incearca sa o destabilizeze, a anuntat vineri Casa Alba, transmit agentiile Reuters si AFP.

- Presedintele Joe Biden a transmis, marti, in discursul de la Varsovia, un mesaj de sustinere pentru Republica Moldova, felicitand-o pe Maia Sandu care se afla in primul rand al audientei. „Noi vrem ca si oamenii din Moldova sa-si castige libertatea. Doamne presedinte Maia Sandu, suntem mandri sa fim…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, vine intr-o vizita oficiala in Romania, joi, 23 februarie, au declarat surse oficiale pentru Libertatea.Maia Sandu va fi primita la Cotroceni de președintele Klaus Iohannis, potrivit informațiilor Libertatea.Pe 13 februarie, președinta Republicii Moldova a…

- Uniunea Europeana trebuie sa transmita un puternic mesaj de sustinere pentru actuala administrație de la Chișinau, motiv pentru care trebuie introduse sancțiuni pentru tentative de destabilizare a Chișinaului, a anunțat ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu, in declarațiile facute inainte de Consiliul…

- Federația Rusa a provocat proteste fața de guvernul de la Chișinau prin intermediul aliatului sau, Ilan Șor, care se ascunde in Israel de justiția moldoveneasca și conduce formațiunea prorusa Sor, prin care sunt platiti protestatarii pentru a rasturna Guvernul, scrie The New York Times. Fii…