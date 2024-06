Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, incepand cu orele 12:00 și pana vineri, 28 iunie 2024, in jurul orei 03:00, meteorologii anunța ca instabilitatea atmosferica va cuprinde vestul, sud-vestul și nord-vestul țarii. Conform harții ANM, se vor inregistra averse, insoțite de descarcari electrice, vijelii, iar in…

- In Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și local in Oltenia și la munte sunt prognozate ploi torențiale pana vineri dimineața, potrivit avertizarii transmite joi de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). 19 județe sunt sub avertizare.

- Atenționare meteo Cod Galben: furtuni in Alba și in alte județe din țara. Ploi torențiale, vijelii, grindina Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis joi noi atenționari Cod Galben de furtuni. Vor fi condiții de instabilitate atmosferica in Alba și in alte județe din țara. Atenționare meteo…

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN. Interval de valabilitate: 24 iunie, ora 12.00-24 iunie, ora 23.00. Fenomene vizate: instabilitate atmosferica In intervalul menționat, in cea mai mare parte a Transilvaniei și local la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferica. Aceasta se va manifesta prin…

