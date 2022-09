Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica dimineata o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata pentru 17 judete, valabila pana la ora 23:00, transmite Agerpres. Potrivit meteorologilor, in Maramures, local in Transilvania, Moldova si nordul Crisanei vor fi perioade cu averse torentiale, descarcari electrice, intensificari ale vantului si, pe arii restranse, grindina. In intervale […] The post Averse torentiale, descarcari electrice, intensificari ale vantului si, pe arii restranse, grindina pana duminica seara. Care sunt județele afectate appeared first on Știri…